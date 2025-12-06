Career Rashifal 6 December 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले वित्तीय उपलब्धियां करेंगे हासिल, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के विविध कारोबारी प्रयासों में गति आएगी. करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में उत्साह रहेगा. पेशेवर यात्रा संभव है. प्रबंधन को बल मिलेगा. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि के लोगों के चहुंओर उम्दा स्थिति रहेगी. सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विभिन्न वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लंबित कार्यों को गति मिलेगी. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में लाभ प्रभाव बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. संकोच दूर होगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को पेशेवर मामलों में सावधानी बढ़ानी चाहिए. भेंट व चर्चाओं में स्पष्टता रखें. व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् बना रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले सामान्य रहेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को वित्तीय उपलब्धियों को बढ़ाना चाहिए. लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं को समय से पहले पूरा करने का प्रयास होगा. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. व्यवसाय में सकारात्मकता बनी रहेगी.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों के विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. नवीन कार्यों में गति आएगी. संवाद संपर्क बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को विभिन्न कार्ययोजनाओं में रुचि बढ़ानी चाहिए. लक्ष्य पर जोर होगा. करियर में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. सबके सहयोग से उपलब्धियां बनेंगी. कार्यक्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को लोभ में न आना चाहिए. करियर व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क बनाए रखें. रुटीन संवारें. मितभाषी बने रहें. सूझबूझ और नियम बनाएं. व्यवस्था को नियमित बनाए रखें. कारोबार में उचित गति बनाए रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों के साझेदारी के मामले उचित दिशा में बने रहेंगे. विविध कार्यों में गति लाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को कामकाज में मेहनत बनाए रखनी चाहिए. परिश्रम से परिणाम संवारेंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखेंगे. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. तैयारी पर जोर देंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में अस्पष्टता से बचना चाहिए. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंगे.

---- समाप्त ----