Career Rashifal 5 December 2025 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले का कारोबार में सामान्य प्रदर्शन रहेगा,जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों का आज कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. आप परंपरागत कार्यां को गति देंगे. आपका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. आपको वरिष्ठों की मदद प्राप्त होगी .एक दूसरे के सहयोग पाएंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. यह समय अपने स्थापित कार्यों को मजबूती देने का है.

वृष: वृष राशि के लिए आज कार्यक्षेत्र में उछाल बना रहेगा. आप आधुनिकता को बढ़ावा देंगे . अपने कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. उद्योग व्यवसाय में आप अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी . विविध प्रयासों को समर्थन मिलेगा. पेशेवर जीवन में यह दिन अत्यंत शुभ है.

कर्क : कर्क राशि के जातकों का आज लाभ एवं व्यापार संवार पर बना रहेगा. आप महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे और उचित अवसर पर पक्ष रखेंगे. पेशेवरता व पहल बढ़ाएंगे. यह दिन नए समझौते करने .अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बेहतर है.

सिंह : सिंह राशि के लोग आज प्रबंधन व भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे. आप व्यावसायिक प्रदर्शन में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी. योजनाओं में तेजी आएगी. आपके नेतृत्व गुण आज सफलता दिलाएंगे.

कन्या : कन्या राशि के लिए आज करियर कारोबार में संवार बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यां को गति मिलेगी. आप औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर करेंगे. समझौतों को गति देंगे. कामकाज में सक्रियता आएगी और वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. अपनी सक्रियता बनाए रखने से आपको बड़ा लाभ होगा.

मकर : मकर राशि के जातकों में आज वित्तीय मामलों में तेज गतिविधि रहेगी. आप व्यवस्था बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता बढ़ेगी. सूझबूझ उत्साह एवं तैयारी से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. आपके कामकाजी प्रयास तेज होंगे, जिससे सफलता मिलेगी.



मिथुन : मिथुन राशि के लिए आज कार्य व्यापार में निवेश के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. करियर कारोबार में धोखेबाजों से बचें. लोभ एवं प्रलोभन में न आएं. अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूरी है.

तुला: तुला राशि के जातकों का आज कारोबार में सामान्य प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरों को जरूरी पक्षों की अनदेखी न करने की सलाह है. ठगों व धूर्तां से सावधान रहें. करियर व्यापार में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. लक्ष्य की ओर धैर्य से बढ़ें और नियमों पर भरोसा बनाए रखें.

धनु : धनु राशि के लिए आज परिश्रम में विश्वास बढ़ेगा. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. वार्ताओं में उतावली न दिखाएं. कार्यगति को व्यवस्थित बनाए रखें. साथीगण सहयोगी होंगे. उधार बढ़ाने से बचें. सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर परिणाम बनेंगे.

वृश्चिक : वृश्चिक राशि के लोग आज टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. एक-दूसरे की खूबियों व खामियों का ख्याल रखेंगे. पेशेवरों में सकारात्मक संवाद बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र का वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे. बहुमत से निर्णय लेंगे. टीम वर्क आज आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

कुंभ : कुंभ राशि के जातक आज कामकाजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. करियर व्यवसाय में जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा करेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. बड़ों का समर्थन रहेगा. जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाना आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

मीन : मीन राशि वाले आज आर्थिक कार्यां को गति देंगे. कारोबार में अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग व्यापार में अपेक्षा से अच्छा करेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. सुविधा संसाधनों में वृद्धि की कोशिश बनाए रखेंगे. सूचनाओं का लाभ उठाएंगे और पेशेवर अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन करेंगे.

