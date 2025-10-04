Career Rashifal 4 October 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों का कारोबार बढ़त पर रहेगा, जाने क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: आज आप अपने सफलता के प्रतिशत को संवारने का प्रयास करेंगे. इसमें कामयाब भी होंगे. करियर और व्यापार में सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा. आप लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे, जिससे उद्योग और व्यापार से जुड़े मामले आपके पक्ष में बनेंगे. आपको हर ओर से इच्छित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है.

वृष राशि: आज आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपको अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा. सभी सहकर्मी आपके सहयोगी बने रहेंगे. आप अपनी पेशेवर योजनाओं को गति देंगे . कामकाजी संवाद में भी सफल होंगे. कोई शुभ प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है.

मिथुन राशि: आपके कामकाज में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी और सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में पेशेवरों के प्रदर्शन से जुड़ी कमियों को आप दूर करने में सफल होंगे. कारोबार से संबंधित जो भी मामले लंबित थे, वे अब गति पकड़ेंगे. आज आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं.

सिंह राशि: पेशेवर मोर्चे पर आज आप अपेक्षा से भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उद्योग से जुड़े कार्यों में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.आप व्यापार में संतुलन बनाकर चलेंगे. सामूहिक कार्यों में तेजी आएगी. कारोबार बढ़त पर रहेगा, बस आपको अपनी सक्रियता और दिनचर्या बनाए रखनी होगी. हर तरफ शुभता का संचार होगा.

कुंभ राशि: आज आप नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे और लोगों से मेलजोल में बेहतर बने रहेंगे. आप अपने आवश्यक लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे. साझा किए गए कार्य भी बनेंगे. आप अपने साहस और पराक्रम से कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बनाए रखेंगे. करियर और कारोबार में आपका लाभ एवं प्रभाव दोनों बढ़ेगा.



तुला राशि: आपके महत्वपूर्ण मामलों में आज गति आएगी. आर्थिक कार्यों में आप दूसरों से आगे रहेंगे. आप अपने पेशेवर साहस और पराक्रम का उचित जगह पर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी व्यवस्था मजबूत होगी. आप योजना के अनुसार कार्य करेंगे. बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहेंगे.

वृश्चिक राशि: आज आप साझा प्रयासों को बनाए रखेंगे और अपनी साख व सम्मान का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों में आप पहल करेंगे. व्यर्थ की बातचीत से बचेंगे. करियर व्यापार में आपका प्रभाव बना रहेगा. आप पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे . उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे.

धनु राशि: आज आपकी मुलाकात कुछ जिम्मेदार लोगों से हो सकती है. कामकाज के विस्तार में आपकी रुचि बढ़ेगी . आप लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे, जिससे प्रबंधन को बल मिलेगा. आपके विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. करियर और व्यापार के लिए दिन अच्छा है और आपकी भेंटवार्ता सफल होगी.

मकर राशि: आज आप सुविधाओं पर जोर रखेंगे, जिससे आपकी साख और प्रभाव में बढ़त होगी. आर्थिक प्रयास आपके पक्ष में बनेंगे. पेशेवर मामले भी सुलझेंगे. आप बड़प्पन की भावना के साथ विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के लिए सकारात्मक अवसर बने रहेंगे, बस अपनी योजनाओं पर फोकस बनाए रखें.



कर्क राशि: पेशेवर मामलों में आज आप कम बोलना पसंद करेंगे. अधिकारियों और अपने से बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होगा. अपने प्रयासों में सहजता दिखाएं. आप अपनी कामकाजी व्यवस्था और कारोबार में गति लाने की कोशिश करेंगे. कार्य-व्यापार में निरंतरता बनाए रखना जरूरी होगा.

कन्या राशि:

आज आपको विविध विषयों को अपनी सूझबूझ और सजगता से आगे बढ़ाना होगा. नौकरी में आप बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे, लेकिन सफलता का प्रतिशत सामान्य ही रहेगा. नियमों का पालन बढ़ाएं और तथ्यों पर जोर दें. आज खुद पर भरोसा रखना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा.

मीन राशि: आज आपको अपने सभी आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने की सलाह दी जाती है. पेशेवर चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लें. लाभ और विस्तार को बल तो मिलेगा, लेकिन आर्थिक और वाणिज्यिक मामले सामान्य बने रहेंगे. करियर-व्यापार में निरंतरता लाएं. किसी भी कानूनी विषय को हल्के में न लें.



---- समाप्त ----