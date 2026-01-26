Makar Tarot Rashifal 26 January 2026: कार्यों को गति दीजिए,अपेक्षाएं बढ़ सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:- seven of pentacles

कार्य करते समय लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी न लें. ऐसे लोगों से बचकर रहें.जो कार्यों को आपके ऊपर सौंप कर स्वयं चिंतामुक्त हो जाते है.अंधविश्वासी लोगों की बातों में न आएं.इस समय प्रिय आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता हैं.जिस कारण उसकी अपेक्षाएं बढ़ सकती है.इस स्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी हैं.

और पढ़ें

किसी को अपशब्द न कहें.असभ्य भाषा का उपयोग न करें.परिवार में आपको लेकर कुछ गलत बातें हो सकती हैं.कोई करीबी आपके खिलाफ लोगों के कान भरने की कोशिश कर सकता हैं. ऐसी स्थिति में जरूरत से अधिक अपनी सच्चाई दूसरों के सामने न रखें.शांति,धैर्य और संयम बनाए रखें.सही समय पर सच सबके सामने आ जाएगा.इस बात का विश्वास रखें.कार्य क्षेत्र में कार्यों को गति दीजिए.अन्यथा निर्धारित समय पर सफलता के करीब भी नहीं पहुंचना मुश्किल होगा.जीवनसाथी के बातें छुपाने के कारण शक हो सकता है.

स्वास्थ्य:अंगूठे में लगी चोट को लेकर लापरवाही न बरतें.ये मौसम स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह होने का नहीं हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी मित्र ने बुरे व्यसनों के चलते काफी कर्जे कर सकता है.सभी मित्र मिलकर उसके कर्जे उतरने सकते है.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी पुराना मित्र निकल सकता हैं.इस समय दोनों के रिश्ते में दुविधा की स्थिति बनी हुई हैं.

---- समाप्त ----