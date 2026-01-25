scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 25 January 2026: धैर्य और संयम बनाए रखें, कार्य शैली बदलें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 25 January 2026: जीवनसाथी का परवाह न करना व्याकुल कर रहा है.तो इस बात को कोई बड़ी वजह न बनाए.थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा.

मकर  (Capricorn):-
Cards:- Four of swords
इस समय जीवन काफी उथल पुथल हो रही हैं.किसी व्यवसाय को एक अच्छी स्थिति तक लाने में काफी मेहनत की हैं.अब वो स्थापित हो गया हैं.फिर भी विचारों में कई बार नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती हैं.परिवार के सभी लोग आपके चिड़चिड़ेपन और बात बात पर गुस्सा करने वाले स्वभाव से अब परेशान हो सकते है.अब थोड़ा समय ठहर के सभी स्थितियों को समझने का प्रयास करें.कोई बदलाव आपके कार्यों को पुनः बेहतर बना सकता है.

यदि आवश्यक हो,तो कार्य शैली में भी बदलाव कर सकते है.यदि कोई बड़ा कार्य करने की इच्छा रख रहे हैं.उससे पहले विचारों और स्वास्थ्य को पर्याप्त आराम देना जरूरी हैं. जीवनसाथी का परवाह न करना व्याकुल कर रहा है.तो इस बात को कोई बड़ी वजह न बनाए.थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा.धैर्य और संयम बनाए रखें. दूसरों पर आपके कार्यों को लेकर निर्भर न रहे.संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है.

स्वास्थ्य: कार्य के साथ आराम भी जरूरी हैं.शरीर में ऊर्जा और चुस्ती बने रहना जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: कुछ पैसे कही रुके हुए थे.अब वापस मिल सकते हैं.

रिश्ते: एक छोटा नन्हा सा मेहमान जल्द ही आ  सकता हैं.सभी लोग अभी उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
