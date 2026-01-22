scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 22 January 2026: लोगों की बातों पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें, बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 22 January 2026: छल, स्वार्थ और स्वकेंद्रित भावना के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हैं. तो ये समय सावधानी रखने का हैं. लोगों की बातों पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- Queen of wands 
अपने अधिकारों का प्रयोग अति गरिमा में पूर्ण ढंग से कर सकते है. यदि कोई आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है. तो उसके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार कर समझा सकते है. किसी योजना पर कार्य करते समय अपेक्षानुसार कार्य नहीं हो रहा है. तो कार्य शैली में बदलाव लाकर देखिए. जीवन में किसी ऐसी महिला का आगमन हो सकता हैं. जिनके अनुभवों का उपयोग 

अपने किसी नए व्यवसाय को शुरू करने में कर सकते हैं. किसी आकर्षक महिला का विवाह प्रस्ताव मिल सकता हैं. जो काफी प्रभावशाली और मधुर व्यक्तित्व की हो सकती है. छल, स्वार्थ और स्वकेंद्रित भावना के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हैं. तो ये समय सावधानी रखने का हैं. लोगों की बातों पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. 

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन दिखने के कारण किडनी में किसी तरह का संक्रमण हो सकता हैं. ऐसा चिकित्सक को अंदेशा है. 

आर्थिक स्थिति:अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए मित्रों के साथ किसी ऐसे व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. जो अच्छा आर्थिक लाभ दें. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें. अपनी वाणी में से अपशब्दों को दूर कीजिए. 

---- समाप्त ----
