Makar Tarot Rashifal 19 November 2025: मकर राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, जीवनसाथी के साथ रिश्तों में आएगी मजबूती

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of pentacles

कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. जिसके चलते काफी लोगों के विभागों में परिवर्तन किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आपको जिस विभाग में स्थानांतरित करने की सूचना मिली है. उस विभाग के कार्य से आपके पूर्णता अपरिचित होने के कारण मन में असंतोष हो सकता हैं. इस समय आप अपने उच्च अधिकारियों से इस स्थानांतरण के विषय में बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता है, कि आपको इस बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त न हो. इससे आपका असंतोष और बढ़ जाएं. कभी-कभी जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो. तो उनके अनुकूल होने का इंतजार करना चाहिए. या फिर उस प्रतिकूलता के साथ ही आपको अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए. दोनों में से किसी एक स्थिति का चयन कर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. नई नौकरी की तलाश पूर्ण हो सकती है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में कुछ तनाव आता महसूस हो रहा है. इस समय आप धैर्य और शांति के साथ सामने वाले की बातों को समझने का प्रयास कर सकते हैं. यह प्रयास आप दोनों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य: इस समय आपके गले में काफी सूजन आती नजर आ रही है. जिसके चलते आपके कुछ भी खाने , निगलने या बोलने में तकलीफ हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होने की उम्मीद बन रही है. इस हिस्से का उपयोग आप अपने व्यवसाय में कर सकते हैं.

रिश्ते: कई बार हम अकारण कुछ लोगों से विवाद कर लेते हैं. जबकि इस विवाद का आधार कुछ भी नहीं होता है.

