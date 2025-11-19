scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 19 November 2025: मकर राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, जीवनसाथी के साथ रिश्तों में आएगी मजबूती

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 19 November 2025:  कभी-कभी जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो. तो उनके अनुकूल होने का इंतजार करना चाहिए.  या फिर उस प्रतिकूलता के साथ ही आपको अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Seven of pentacles 

कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. जिसके चलते काफी लोगों के विभागों में परिवर्तन किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आपको जिस विभाग में स्थानांतरित करने की सूचना मिली है.  उस विभाग के कार्य से आपके पूर्णता अपरिचित होने के कारण मन में असंतोष हो सकता हैं.  इस समय आप अपने उच्च अधिकारियों से इस स्थानांतरण के विषय में बातचीत करने का प्रयास कर सकते हैं.  हो सकता है, कि आपको इस बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त न हो. इससे आपका असंतोष और बढ़ जाएं.  कभी-कभी जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो. तो उनके अनुकूल होने का इंतजार करना चाहिए.  या फिर उस प्रतिकूलता के साथ ही आपको अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.  दोनों में से किसी एक स्थिति का चयन कर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. नई नौकरी की तलाश पूर्ण हो सकती है.  जीवनसाथी के साथ रिश्तों में कुछ तनाव आता महसूस हो रहा है. इस समय आप धैर्य और शांति के साथ सामने वाले की बातों को समझने का प्रयास कर सकते हैं. यह प्रयास आप दोनों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहेगा. 

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय आपके गले में काफी सूजन आती नजर आ रही है. जिसके चलते आपके कुछ भी खाने , निगलने या बोलने में तकलीफ हो सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

ईर्ष्या करने वालों से सावधान, रिश्तों में खुल सकता है बड़ा राज 
बड़े हादसे से बचकर निकले आप, अब जीवन में दिख रहे नए बदलाव 
 बेफिजूल में लोगों के गुस्से का कारण ना बने. खुद भी शांत रहें  
हिम्मत से काम ले और सामने वाले को अपनी बात समझने का पूर्ण प्रयास करें 
धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, भावनाओं पर रखें नियंत्रण 

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होने की उम्मीद बन रही है.  इस हिस्से का उपयोग आप अपने व्यवसाय में कर सकते हैं. 

रिश्ते: कई बार हम अकारण कुछ लोगों से विवाद कर लेते हैं. जबकि इस विवाद का आधार कुछ भी नहीं होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement