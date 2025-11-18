Makar Tarot Rashifal 18 November 2025: मकर राशि वाले खर्चे देखकर करें, व्यवसाय में बढ़ सकते हैं आगे

मकर (Capricorn):-

आप अपने जीवनसाथी को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. अचानक से उसके हंसमुख और नम्र व्यवहार गुस्से और जिद्द में परिवर्तित होता नजर आने लगा है. आप इस बात का अनुमान लगा रहे हैं, कि वह किसी बात को लेकर अत्यधिक तनाव में हो सकता हैं. किंतु उसका आपके साथ किसी बात को साझा न करने के कारण आप इस स्थिति में बस अनुमान ही लगा पा रहे हैं. आपका बार-बार उससे उसकी परेशानी का कारण पूछना उसको और ज्यादा चिड़चिड़ा बनाता जा सकता है. इस स्थिति से बचने के लिए आप कुछ समय उसके साथ किसी अच्छे स्थान पर भ्रमण की ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. हो सकता है इस स्थान से आपके जीवनसाथी का विशेष लगाव रहा हो. या फिर इस स्थान पर घूमने की उसकी एक मनोकामना रही हो. आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं, कि शायद स्थान परिवर्तन के बाद आपके जीवन साथी के स्वभाव में पहले की तरह चंचलता और नम्रता आ जाए.

स्वास्थ्य: बार-बार होने वाला सर्दी जुकाम आगे चलकर साइनस की समस्या में बदल सकता है.

आर्थिक स्थिति: इस समय अपने खर्चो पर नियंत्रण रखें. अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही आपको एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: बार-बार किसी व्यक्ति को यदि आप परेशान करेंगे. तो वहां आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है.

