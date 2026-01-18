scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 18 January 2026: धैर्य और संयम से कम लें, जल्दबाजी और जिद बड़ा नुकसान दे सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: जल्दबाजी और जिद दूसरों की नजरों में गिरा सकती हैं. अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी भी ऐसे कार्य को ना करें. जो आपको विपरीत प्रतिफल दे. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Tower
कुछ ऐसे लोगों के संगत में फंस सकते हैं. जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है. इस स्थिति में सामने वाला आपको गलत समझ सकता है. किसी मित्र की मदद से इन लोगों से दूर होने की कोशिश करेंगे. आगे आने वाली कुछ परिस्थितियों में सावधानी रखें. किसी गलत कार्य में साथ देने के कारण आपको बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते है. समय रहते खुद का बचाव करें. अपनी गलतियों को सुधार लीजिए. कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी सहयोगी की सलाह पर सरल, लेकिन अनैतिक साधन का उपयोग बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है.

कोशिश करें कि अनैतिक साधनों से दूर रहें. वक्त आपके प्रतिकूल है. किसी भी स्थिति या परिस्थिति में की निर्णय लेते समय सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं. आपका एक जरा सा भी गलत कदम बड़ी परेशानी में डाल सकता हैं. यदि प्रिय के साथ विवाह करने में दोनों के परिजनों की सहमति प्राप्त नहीं है. तो थोड़ा धैर्य और संयम से कम लें. जल्दबाजी और जिद दूसरों की नजरों में गिरा सकती हैं. अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी भी ऐसे कार्य को ना करें. जो आपको विपरीत प्रतिफल दे. 

स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव और समय पर आराम न करने के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं. कार्य से अवकाश लेकर विश्राम करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी भी अनैतिक साधन के उपयोग से लाभ कमाने का प्रयास न करें. अभी जो लाभ प्राप्त होगा वह आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन जाएगा. 

रिश्ते: अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाए. बार-बार लोगों से झूठ बोलकर अपने प्रतिष्ठा को कम ना करें. 

---- समाप्त ----
