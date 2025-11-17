scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 17 November 2025: संदेह कर सकते है, गलतियों से बचेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 17 November 2025: इस समय अपनी पहले की विफलताओं को नजरअंदाज कीजिए .यदि आप पूर्वाग्रहों को लेकर किसी कार्य को करेंगे.तो आपकी सफलता में आपको संदेह बना रहेगा.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Seven of Pentacles 
इस समय आप अपने कार्य की सफलता से संतुष्ट नहीं है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के चलते आप कार्यों में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं.सामने वाले ने आपको  अपनी कर शैली में परिवर्तन करने की सलाह दे सकता है.किंतु आप इतने हठी हैं. कि किसी भी  तरह के परिवर्तन की आवश्यकता आपको महसूस नहीं कर रहे हैं.इससे आपके कार्यों की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. आपके कार्य की सफलता को लेकर कुछ लोग संदेह कर सकते है. यह समय उनके संदेह को गलत साबित करने का है.आपको दीर्घ अवधि की योजना बनाकर और बेहतर संयोजन के साथ कार्य करने की कोशिश करना चाहिए.

अभी तक आप इस बात को लेकर संतुष्ट हैं. कि आपने अपने कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है. परंतु जैसे-जैसे आप कार्य समाप्ति के करीब आते जाएंगे. आपकी जरा सी भी गलती आपकी कार्य को विफल बना देगी.ये संभव है कि आप इस समय नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. तो आपको नौकरी में अर्जित अनुभवों के साथ खुद के व्यवसाय की शुरुआत करना चाहिए. इस समय अपनी पहले की विफलताओं को नजरअंदाज कीजिए .यदि आप पूर्वाग्रहों को लेकर किसी कार्य को करेंगे.तो आपकी सफलता में आपको संदेह बना रहेगा. अपनी कमियों और गलतियां से सबक लेकर आगे के कार्यों में उन गलतियों के होने से बचा जा सकता है.

स्वास्थ्य: तेज गति से सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय आपका घटना किसी चीज से बुरी तरह टकरा सकता ह. ऐसा संभव है. ऐसी स्थिति में अपनी चोट को नजरअंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: कभी-कभी लोगों की देखा देखी बड़े खर्चे हो जाते हैं. बार-बार ऐसे खर्चों के पुनरावृत्ति ना हो.इस बात पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: यदि आप अपने जीवनसाथी के व्यवहार से खुश नहीं है.तो सामने वाले के साथ खुलकर बात करने का प्रयास करें.

