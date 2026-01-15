Makar Tarot Rashifal 15 January 2026: पैसों का निवेश सोच समझकर करेंगे, नुकसान होने की संभावना है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Queen of wands

कुछ मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इससे मानसिक तनाव बढ़ने लगा है. इस समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने की जरूरत है. नौकरी में लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति मिल सकती है. इस समय किए गए कार्य आगे चलकर अच्छे प्रतिफल लाएंगे. किसी प्रभावशाली महिला से मुलाकात हो सकती है. जो जीवन में किसी बड़े बदलाव को लेकर आएगी. इस समय कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें.

और पढ़ें

कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना पर आप अपने सहयोगियों के साथ कार्य करना परेशानी भरा अनुभव हो रहा है. इस स्थिति में उच्च अधिकारी से बात कर सकते है. अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता का संयोजन करें. कठोर वाणी में की गई बातों से सामने वाले को नाराज कर सकते है. किसी के साथ विवाद न करें. समय की प्रतिकूलता विवादों को बढ़ा सकती है. समय पर कार्यों को पूरा करें. बड़े बुजुर्ग लोगों की अपेक्षाओं को अनदेखा न करें.

स्वास्थ्य:दिनचर्या को नियमित करें. खानपान में सुधार लाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर करेंगे. शेयर बाजार में पैसे सोच समझकर निवेशित करें.

रिश्ते: पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो सकती हैं. आपसी बातचीत से इसको दूर करें.

---- समाप्त ----