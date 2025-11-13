Makar Tarot Rashifal 13 November 2025: विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है, बचत पर ध्यान दें

मकर (Capricorn):-

Cards:- Three of wands

किसी बड़े संस्थान से शिक्षा प्राप्ति के लिए एक अच्छा अवसर विदेश का मिल रहा हैं. इस बात से आपकी पुरानी मनोकामना पूर्ण हो सकती है. इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास जरूर करना चाहिए. इस समय आप जीवन के नए बदलाव से गुजर सकते हैं. दुविधा और ऊहापोह का समय अब समाप्त हो सकता हैं. थोड़ा धैर्य और आत्म विश्वास आपके लिए सभी परेशानियों से बाहर आने का मूलमंत्र होना चाहिए. अपनी सफलता को खुद पर इतना हावी न होने दें.

जिस व्यवसाय में आप हैं, उस व्यवसाय के विश्वस्त लोगों से मदद लें. ये आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे. इस समय आप नए क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं. इस समय नकारात्मकता, वाद-विवाद, झगड़े, ईर्ष्या, बदले की भावना के कारण आपको नुकसान हो सकता हैं. आपका ध्यान आपके कार्यों की तरफ केंद्रित होना चाहिए. इससे आपको सफलता मिलने में कोई रुकावट नहीं आएंगी.

स्वास्थ्य:चिकित्सक ने आपके वजन को नियंत्रित करने की सलाह दी हैं. वजन बढ़ने के कारण गर्भधारण करने में दिक्कत हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: विदेश का अवसर अच्छा आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है. धन को बचाकर रखें.

रिश्ते: विदेश से कोई मित्र आ रहा हैं. सभी मित्रों के साथ वह किसी अच्छे कार्य के लिए विचार विमर्श कर सकता है.

