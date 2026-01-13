Makar Tarot Rashifal 13 January 2026: कर्ज उतर पाएंगे, नया व्यवसाय शुरू करेंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:-Knight of cups

प्रिय की भावनाओं को समझने का प्रयास न करना रिश्तों में दूरी ला रहा है.इस समय इस दूरी को कम करने की पहल करें.कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें.कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी के आगमन से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.धैर्य और संयम से कार्य को पूरा करने के कठिन प्रयास कर सकते है.किसी मित्र के साथ नए व्यवसाय में साझेदारी कर सकते है.किसी के विचार और कार्य शैली समान होने से मित्रता हो सकती है.

संभव है, कि दोनों को साथ कार्य करने का मौका प्राप्त हो.विवाह के लिए मनपसंद साथी मिल सकता है.कुछ बदलाव जल्द ही आ सकते है. किसी के सामने भी अपनी कमजोरी को प्रकट न होने दें.दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का तनाव न लें.जैसा हो रहा है.उसको होने दें.कुछ स्थितियों को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए.इससे जीवन में संतुलन और संयम दोनों आते है.दूसरों की कमियों को सुधारने की कोशिश न करें.इससे सामने वाला चिढ़ सकता है.

स्वास्थ्य: अपने खानपान को नियमित करें. बहुत अधिक मीठा खाना नुकसानदायक हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी अच्छी वेतन वृद्धि के साथ मिल सकती हैं.जिससे पुराने कर्ज उतर पाएंगे.

रिश्ते: यदि किसी के साथ बिगड़े रिश्ते सुधारने के प्रयास असफल रहे है.तो अभी कोशिश न करें.थोड़ा समय गुजर जाने दें.

