Makar Tarot Rashifal 12 January 2026: पुरानी गलतियों से सबक लें, संतान के साथ रिश्ते को बेहतर बनाएं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: कोशिश करें कि लोगों को बात बात पर ताना न दें. कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों की निर्भरता कम करें. किसी की अपेक्षा के चलते खुद को परेशानी में न डालें. कार्यों को पूरा करते समय महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर प्राप्त करें.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:- Two of cups
प्रिय से विवाह की इच्छा परिजनों के समक्ष रख सकते है. धैर्य और संयम से स्थिति का सामना करें. संभव हैं, कि अभी स्थितियां पक्ष में न हो. व्यवसाय में साझेदार के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर जल्द ही प्राप्त हो सकते हैं. भाषा में सरलता और नम्रता लेकर आएं. अपशब्दों का प्रयोग बातचीत करते समय ना करें. कई बार अच्छी खासी छवि इन अपशब्दों के कारण खराब हो सकती है.

कोशिश करें, कि लोगों को बात बात पर ताना न दें. कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों की निर्भरता कम करें. किसी की अपेक्षा के चलते खुद को परेशानी में न डालें. कार्यों को पूरा करते समय महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर प्राप्त करें. इससे बाद में गलतियों की संभावना कम होती है. पुरानी गलतियों से सबक लें. संतान के साथ रिश्ते को बेहतर बनाएं. उनकी परेशानियों को समझें. डांट की जगह प्यार से बातचीत करें. 

स्वास्थ्य: नींद की कमी के चलते सिर में काफी दर्द रहने हो सकता है. पर्याप्त विश्राम करें. 

आर्थिक स्थिति: दूसरों के देखा देखी व्यर्थ के खर्चे न करें. इससे कर्ज की राह पर ले जा सकते हैं. 

रिश्ते: अपने बचपन से जुड़े कुछ लोगों से मुलाकात अतीत की सुखद यादों में ले जा सकती है.

