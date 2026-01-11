scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 11 January 2026: लापरवाही ना करें,सकारात्मक सोच रखेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 11 January 2026: किसी की गलती पर उसे डांटने की जगह अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दीजिए सामने वाले के अथक प्रयास और सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरुप इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते है.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

10.मकर (Capricorn):-
Cards:- Judgement
इस समय लोगों के साथ  रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए.कुछ लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत कार्यों को सही करने में पड़ सकती है.यह समय कृतज्ञता और प्रेम दर्शाने का है.किसी के द्वारा की गई सहायता का आभार जरूर व्यक्त करें.कार्य क्षेत्र में यदि किसी सहयोगी की किसी छोटी सी गलती के चलते अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है.इससे मन उदास हो सकता है.किसी की गलती पर उसे डांटने की जगह अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दीजिए.हो सकता है सामने वाले के अथक प्रयास और सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरुप इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते है.

इस समय स्वविवेक से निर्णय लीजिए. दूसरों की सोच अपने निर्णय पर हावी न होने दे.सामने वाले के बात को जरूर सुनिए.किंतु अंतिम निर्णय आपका हो होना चाहिए.इस बात का ध्यान रखें.बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनदेखा न करें.समय के साथ हर परिस्थिति में बदलाव आता है.इसलिए खुद को बदलाव के लिए तैयार रखें.


स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना करें.किसी चिकित्सक को अपनी परेशानी अवश्य बताएं.

सम्बंधित ख़बरें

कमजोरियों पर काबू पाएं,पौष्टिकता का ध्यान रखें
खानपान में सुधार लाएं,व्यर्थ के खर्चे न करें
कमियां न गिनाएं,नए प्रेम संबंध बनेंगे
बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, दिनचर्या को नियमित करें
स्वास्थ्य बिगड़ सकता है,खर्चों पर नियंत्रण रखें

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए छोटे-छोटे निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने प्रिय को उसकी गलतियों के लिए शर्मिंदा न करें.उसके लिए सामने वाले को दोषी न ठहराएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement