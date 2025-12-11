Makar Tarot Rashifal 11 December 2025: चुनौतियों का डटकर सामना करें, भविष्य के लिए खुद को मजबूत और दृढ़ बनाएं

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Hermit

कार्यों में हो रही असफलताओं के चलते स्थितियां आत्मावलोकन की सलाह लेकर आ सकती हैं. इस समय अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस कर रहे है. कुछ पुरानी बातों का पछतावा हो सकता है. अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर और उसकी ऊर्जा को प्रकाशित कर जीवन में नए बदलाव लाने के मार्ग पर चलना चाहिए. वे रिश्ते जिनके साथ आप खुशी महसूस नहीं करते. या अब उन पर विश्वास अब कम होता जा रहा है. ऐसे रिश्ते अब दूर हो सकते हैं. इस समय कुछ ऐसी चीजों को भी स्वीकार करना पड़ सकता है. जो स्थितियां या लोग लिए अप्रसन्नतादायक हो.

और पढ़ें

कुछ बातें जो आज तक किसी के साथ साझा नहीं की हैं. उन को लोगों के सामने ला सकते हैं. आवश्यकता पड़ने पर किसी साधु, संत या बुजुर्ग व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं. यदि आप किसी का सहयोग लेते है. तो इसके बदले में जरूरत पड़ने पर आपको भी दूसरों की मदद करनी पड़ सकती है. जीवन आपके समक्ष को चुनौतियां प्रस्तुत कर सकता हैं. इन चुनौतियां का सामना डटकर करें. आने वाले भविष्य के लिए खुद को मजबूत और दृढ़ बना कर रखे हैं. किसी भी गलती या कमी को सामने न आने दें. ये आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती हैं.

स्वास्थ्य : खान-पान को नियमित बनाएं. जरूरत से ज्यादा मीठा ना खाएं. थोड़ा व्यायाम या फिर सुबह की सैर को नियमित रूप से करना स्वास्थ्य बनाए रखेगा.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है. इस समय आर्थिक लाभ की नई योजनाओं पर कार्य कर सकते हैं.

रिश्ते:जल्द ही माता से कोई अच्छा उपहार मिल सकता है. आप दोनों के सम्बन्धों में सुधार आता हुआ देखेंगे.

---- समाप्त ----