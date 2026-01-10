Makar Tarot Rashifal 10 January 2026: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

मकर (Capricorn):-

Cards:- Four of swords

और पढ़ें

परिजनों की नाराजगी के चलते कार्य से विश्राम लेकर परिवार के साथ कुछ समय अच्छे से व्यतीत कर सकते है. काफी समय से कार्य की अधिकता के चलते परिवार को समय नहीं दे रहे थे. इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. कुछ बदलाव जीवन में लाने की कोशिश कर रहे है. जिससे जीवन पहले से बेहतर हो सकता है. इस बात का विश्वास रखें. एक कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद नए कार्य की शुरुआत करने से पूर्व विश्राम करने की जरूरत समझ सकते हैं. इस समय नए लोगों पर अतिविश्वास करने की आदत को बदलिए. नए लोगों के साथ अपनी बातें साझा करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें. बेकार में किसी पर भी अपना गुस्सा न उतारें. पहले स्थिति को समझे फिर कोई प्रतिक्रिया दें. बिना जाने समझे दी गई प्रतिक्रिया कई बार नुकसान दायक हो सकती हैं. किसी को बातों को खुद पर हावी न होने दें. लोगों की बातों को अनसुना कर सकते है. किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.

Advertisement

स्वास्थ्य: बार बार बुखार आने से शारीरिक कमजोरी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश बिना सही जानकारी के ना करें.

रिश्ते: खुद खुश रहे और दूसरों को भी रहने दें. सहयोगियों के साथ कार्यों को पूरी लगन से पूर्ण करेंगे.

---- समाप्त ----