Makar Tarot Rashifal 10 December 2025: गलत बात पर विश्वास न करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 10 December 2025: बात बात पर क्रोध न करें. स्थिति को सामान्य बनाए रखने का प्रयास कर सकते है. सच का साथ दें. गलत बात पर विश्वास न करें. अति विश्वास धोखा दे सकता है.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Four of swords 
नए स्थान पर जा सकते है. नौकरी में पदोन्नति कार्य को बढ़ा सकती हैं. इस समय कुछ विश्राम करने की जरूरत महसूस कर रहे है. परिवार के साथ अच्छा वक्त नहीं बिता पा रहे है. किसी नई योजना को क्रियान्वित करने से पहले कुछ समय कार्य से अवकाश लेना बेहतर होगा. इससे आपको मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है. बड़े बुजुर्ग की तबीयत में आया सुधार राहत दे सकता है. प्रिय के साथ कार्य की अधिकता के चलते समय व्यतीत नहीं कर पा रहे है. इस बात से सामने वाला काफी नाराज हो सकता है.

पारिवारिक संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने को लेकर विचार विमर्श करेंगे. इससे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. ऐसी सोच बनाए हुए है. किसी के साथ साझेदारी कर सकते है. सामने वाले की बातों को सुनने और समझने का संयम रखें. बात बात पर क्रोध न करें. स्थिति को सामान्य बनाए रखने का प्रयास कर सकते है. सच का साथ दें. गलत बात पर विश्वास न करें. अति विश्वास धोखा दे सकता है. 

स्वास्थ्य: खाने पीने में बदलाव लाएं. सिर दर्द को नजरंदाज न करें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ की योजनाओं पर विचार करेंगे. धन खर्च पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: बार बार किसी से धोखा मिल रहा है. सामने वाले से खुलकर बातचीत करें. 

