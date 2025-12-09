scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 9 December 2025: मकर राशि वाले आर्थिक कार्यों के ध्यान से लें, खरीद सकते हैं नया वाहन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: किसी आध्यात्मिक गुरु अथवा मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. जो आपके भीतर की क्षमता और रचनात्मकता को पहचानने में मदद कर सकते हैं.

मकर (Capricorn):-
Cards:- The High Priestess 

पैसों को लेकर साझेदार के साथ तनाव हो सकता हैं. जीवनसाथी के साथ  तनावपूर्ण संबंध सुधरते नजर आ रहे है. उम्रदराज लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें. किसी आध्यात्मिक गुरु अथवा मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. जो आपके भीतर की क्षमता और रचनात्मकता को पहचानने में मदद कर सकते हैं. इस समय अहंकार से ग्रस्त हो सकते हैं. बिना अधिक विचार किए दूसरे की सलाह पर अमल न करें. स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं हैं. इस समय आगे की योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित करें. योजनाओं  को कार्यान्वित करने से पूर्व पुनः अवलोकन कर सकते हैं.  दूसरों पर निर्भर रहकर कार्य को पूर्ण करने का प्रयास न करें. गलतियां हो सकती हैं.  समय पर कार्य पूर्ण करें. किसी बड़ी परियोजना में सहायक का पद प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है.  जीवन साथी के साथ विदेश यात्रा के योग बनेंगे. किसी यात्रा में परिवर्तन हो सकता है. जिस कारण परेशानी अनुभव होगी. 

स्वास्थ्य: बढ़ते हुए वजन पर काबू पाने का प्रयास करेंगे.  किसी दवा का दुष्परिणाम त्वचा सम्बन्धी परेशानी दे सकते है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक फैसलों में सलाहकार की मदद ले सकते हैं.  नए वाहन की खरीदी पर विचार कर रहे हैं.  

रिश्ते: बीती बातों से बाहर निकलने का प्रयास करें.  नकारात्मक लोगों से दूर रहें. 

