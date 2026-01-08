scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 8 January 2026: मकर राशि वाले सामने की बुरी मंशा से रहें दूर, जीवन की कुछ गतिविधियों में लाएं तेजी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: घरेलू उपचार से किसी परेशानी को दूर कर सकते है. प्रिय से काफी समय बाद मुलाकात हो सकती है. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.  

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Judgement 

कार्य क्षेत्र की राजनीति के चलते कुछ लोगों की पदोन्नति रोकी जा सकती है.  इससे कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव आ सकता हैं. सहयोगी कार्य क्षेत्र में आए इस परिवर्तन के चलते तनाव में आ सकते है. जल्द ही कुछ नए चेहरे नजर आ सकते है. काफी नए चेहरे नजर आएंगे. घरेलू उपचार से किसी परेशानी को दूर कर सकते है. प्रिय से काफी समय बाद मुलाकात हो सकती है. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.  छोटे-मोटे वाद विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे.  दूसरे के भड़कने पर अपनी प्रतिक्रिया न दें. सामने वाले की मंशा किसी अन्य मित्र को परेशान करने की हो सकती है. इस बात से कुछ चिंतित होंगे. कार्यों को सावधानी से पूरा करने का प्रयास करें.  अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. अपनी गलतियों को ना दोहराएं. अपनी कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश आपके कार्यों की बेहतरी के लिए आवश्यक है.  जीवन की कुछ गतिविधियों में तेजी आ सकती है. इस समय न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर सकते है. इस बात का संदेह हो सकता है. कि फैसला विरुद्ध हो जाएं. आपके हित में होने वाली घटनाएं विलंबपूर्ण भी हो सकती है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: ठंडी और मीठी चीजों का सेवन न करें. खराब मौसम में तेज गति से वाहन चलाते समय सावधानी रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले रहन-सहन में लाएं सुधार, कार्यों को समय पर करें पूरा
वृश्चिक वाले गलत चीजों पर न करें खर्चा, गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखें
तुला राशि वाले कार्यक्षेत्र में राजनीति से रहें दूर, परिवार के साथ बिताएंगे समय
कन्या राशि वाले पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें, रिश्तों में आ सकती है दरार
सिंह राशि वाले ऑफिस में रखें सबके साथ अच्छा व्यवहार, अनजान लोगों से रहें दूर

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को नियंत्रित करें.  धन निवेश की योजना बना सकते हैं. 

रिश्ते: अपने रिश्तों को लेकर गंभीर रहे.  जीवनसाथी के साथ रिश्ते में सुधार लाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement