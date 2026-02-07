scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 7 February 2026: अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे, धन निवेश करेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 7 February 2026: कोई मित्र जो काफी वर्ष से विदेश में बस चुका है.उसके  आने की सूचना से  सभी मित्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ सकती हैबाहर के खानपान से परहेज रखें

मकर (Capricorn):-
Cards:- The World
इस समय कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते थोड़े परेशान हो सकते हैं.किसी नई परियोजना को शुरू करने की बात उच्च अधिकारियों के साथ हो सकती है.इस नई परियोजना के चलते कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा.किसी नए व्यवसाय की शुरुआत किसी मित्र के सहयोग से कर सकते है.ये व्यवसाय रुचि के अनुसार होने के कारण मन उत्साहित हो सकता है. कोई मित्र जो काफी वर्ष से विदेश में बस चुका है.उसके  आने की सूचना से  सभी मित्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ सकती है.इस समय आप उस मित्र के  आगमन पर एक छोटे से जश्न की योजना बना सकते हैं.

संभव है, कि पहले  जीवन में सब को संतुलित रूप से मन  मुताबिक पूर्ण हो रहा हो. किंतु आप परिस्थितियों में बदलाव आता नजर आ रहा है. इस समय जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें. किसी की बातों में आकर अपने कार्य शैली में ऐसा बदलाव न लाएं.जो आगे  परेशानी बन जाए.

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान से परहेज रखें .यह पाचन सम्बन्धी को समस्या उत्पन्न कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में धन का निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में करने के कारण आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

रिश्ते: बीती हुई बातों को लेकर वर्तमान में अपने रिश्तों को खराब करने का प्रयास न करें.

---- समाप्त ----
