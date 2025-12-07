scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 7 December 2025: संपत्ति खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: जीवनसाथी के साथ अभी तक जिस भी तरह के तनाव में आपका रिश्ता आ चुका है. उस में भी अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है.

मकर(Capricorn):-
Cards:- Ace of pentacles 
अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है.कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर मिल सकते है.जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं.आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं, कि जैसे इस समय प्रकृति पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है. इस समय कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिन परिस्थितियों का समाधान आप आसानी से करने में खुद को सक्षम महसूस कर रहे हैं.जीवनसाथी के साथ अभी तक जिस भी तरह के तनाव में आपका रिश्ता आ चुका है. उस में भी अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है.

किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने की लंबे समय से मन में इच्छा बनी हुई है.इसके चलते अपने परिजनों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं.मन में आध्यात्मिक विचारों की बढ़ोतरी हो सकती हैं.इस समय परिस्थितियों की सकारात्मक के चलते आप अपने भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति  की स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं.जल्द ही नौकरी में परिवर्तन के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है.परिवार में किसी नन्हे शिशु के आगमन से हो सकता है. 

स्वास्थ्य: गर्भवती स्त्री अपना ख्याल सजगता से रखें.इस समय किसी भी तरह का मानसिक तनाव गर्भपात की स्थिति ला सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपनी निजी संपत्ति को व्यवसाय संपत्ति में बदलने की सोच को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.इस तरह आप आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें.किसी भी तरह का तनाव रिश्तो में और अधिक दूरी ला सकता है.

---- समाप्त ----
