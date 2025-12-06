scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 6 December 2025: नौकरी बदल सकते हैं, जिद ना करें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 6 December 2025: जरूरी संसाधनों की प्राप्ति हो सकती है.भविष्य में वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Ace of Pentacles 
दीर्घ अवधि की योजनाएं अच्छा आर्थिक लाभ दे सकती है.कार्यों को पूरा करने में जल्दबाजी न करें.समय सीमा का ख्याल रखें.बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें.अचानक से धन प्राप्ति हो सकती हैं.इस धन का उपयोग नई संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.अपने सपनों को साकार रूप दे सकते हैं. जरूरी संसाधनों की प्राप्ति हो सकती है.भविष्य में वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी ना करें.

किसी बात को लेकर जिद ना करें. सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास कर सकते हैं. वित्तीय मामलों में जोखिम न उठाएं. भाग्य के भरोसे ना रहे. दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप ना करें.अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं. यदि कोई कार्य असंभव लग रहा है. तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं .कार्य को शुरू करने से पहले  उसमें होने वाले जोखिमों पर विचार अवश्य करें. जीवन में ऐसे लोगों को शामिल करें.जो आपको अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे सके.

स्वास्थ्य: वाद विवाद के चलते हाथपाई हो सकती है. जिसके चलते अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है.निजी संपत्ति को व्यावसायिक रूप में उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: मनचाहे जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है. जल्द ही विवाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी.
 

