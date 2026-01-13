आज 13 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

मकर - कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कामकाज में बड़ी उपलब्धि बन सकती है. प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. विस्तार कार्यों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. समकक्ष व वरिष्ठ सभी से महत्व पाएंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. नए लोगों पर भरोसा नहीं करेंगे. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रशासन के कार्या में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- समकक्ष सहायक होंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में इच्छित सफलता पाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत संवारेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आकार लेंगी. भेंटवार्ता में सफल होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारी सहयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से निजी विषयों को अनुकूल बनाए रखेंगे. घर के मामलों में धैर्य रखेंगे. मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता बनाए रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. मन के रिश्तों को संवारेंगे. सभी के संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. सुविधाएं बढ़ेगी. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. स्पष्टता और बड़़प्पन रखेंगे. लक्ष्य बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : पवनपुत्र अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. व्यवस्थागत सहयोग का भाव रखें. संवाद संवारें.

