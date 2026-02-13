आज 13 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: उधार के लेनदेन से बचें, जोखिम टालें

मकर - कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. विविध मामलों में में धैर्य से काम लेंगे. परिस्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. व्यवसायिक गलतियां से बचेंगे. वादविवाद में न पड़ें. आर्थिक मामलों में सजग रहें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप चलें. खर्च निवेश बनाए रखें. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य पाने में जल्दबाजी से बचें. कार्योंं में ढिलाई न दिखाएं. पेशेवर यात्रा की संभावना है. आर्थिक भेंटवार्ता में सावधान रहें. सेवाकार्योंं में व्यस्तता रहेगी. विपक्षियों से बचाव रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय अवरोध बने रह सकते हैं. कार्योंं में सजगता व स्पष्टता रखें. निरंतरता व अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिम टालें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विनय विवेक से काम लें. रिश्तों में सहजता बनाए रहें. स्वजनों की बातों को अनदेखा न करें. संबंधों में सावधान रहें. प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाएं. प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में अन्य की कमियों को नजरअंदाज करें. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बनाए रखें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहनसहन सहज होगा.

शुभ अंक : 4 6 7 8

शुभ रंग : स्फटिक के समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. दान बढ़ाएं.

