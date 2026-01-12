आज 12 जनवरी 2026 मकर राशिफल: धनधान्य में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे

मकर - महत्वपूर्ण विषयों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में उचित निर्णय ले पाएंगे. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. विविध प्रयासो में मदद बनी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पैतृक विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. कामकाजी प्रभाव में वृद्धि होगी. विविध कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सक्रियता बढ़ाएंगे. अपेक्षित उपलब्धि बन सकती है. उद्योग व्यवसाय में उछाल रहेगा. विस्तार कार्योंं पर फोकस बनाए रखेंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रशासन पर फोकस होगा. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. प्रेम स्नेह के संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. मधुरता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. मनोबल ऊंचा होगा. सुख सुविधाएं बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.

