आज 9 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले वित्तीय मामलों में पहल बढ़ाएंगे, मन की बात कह पाएंगे

मकर - भाग्य बल का लाभ मिलेगा. योजनाएं बढ़त पाएंगी. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. विभिन्न मामलों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. धर्म आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. विनम्रता बनाए रखें. आय की स्थिति अच्छी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सभी को प्रभावित करेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लक्ष्य साधेंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्य अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में पहल बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. संवाद में जल्दबाजी न दिखाएंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में स्थितियां बेहतर होंगी. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम में आनंद के क्षण बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार संवरेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. उत्सव का वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 2, 5, 6, 8 और 9

Advertisement

शुभ रंग : जमुनिया

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी पुष्प और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----