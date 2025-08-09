scorecardresearch
 

आज 9 अगस्त 2025 मकर राशिफल: करियर प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे, लक्ष्यों को साधेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 9 August 2025, Capricorn Horoscope Today: पद प्रतिष्ठा व मान सम्मान में वृद्धि होगी. साख एवं लोकप्रियता बढ़ेगी. योजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी.

मकर - पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. सभी का मन जीतेंगे. करीबियों के साथ खुशियां साझा करेंगे. संपर्क संवाद को बेहतर बनाएंगे. पेशेवर सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक पक्ष संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न सृजनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. करियर प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे.

धन संपत्ति - पद प्रतिष्ठा व मान सम्मान में वृद्धि होगी. साख एवं लोकप्रियता बढ़ेगी. योजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. रचनात्मकता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- सबका साथ एवं सहयोग पाएंगे. संबंध मधुर बनाए रहेंगे. प्रियजनों से भेंटवार्ता में पहल बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. आदर स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. सभी को प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर फोकस बना रहेगा. याददाश्त में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखेंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 8 और 9  

शुभ रंग : गहरा नीला

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. नया सोचें.

