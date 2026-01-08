आज 8 जनवरी 2026 मकर राशिफल: अपनों की सहायता पाएंगे, आत्मविश्वास रखें

मकर - स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. शारीरिक संकेतों पर नजर बनाए रखें. कारोबार में जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें. खानपान में सुधार बनाए रखे. धैर्यपूर्वक रिश्ते निभाएंगे. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था संवारने का प्रयास होगा. पेशेवरों के लिए समय साधारण है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. सहज संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्योंं में सावधानी आगे बढ़ें. स्पष्टता रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे. अप्रत्याशितता बनी रहेगी. करियर कारोबार सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों का पालन रखें. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलित रहें. सामंजस्य से आगे बढें़े. करियर व्यवसाय पूर्ववत् रहेगा. निरंतरता नियंत्रण बढ़ाएंगे. धैर्य व धर्म का परिचय देंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में धोखा मिलने की आशका है. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. नकारात्मकता का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. अनुभवियां की सलाह से आगे बढ़ें. गोपनीयता व संबंधों का सम्मान करें. परिजनों से बनाकर चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- दैहिक संकेतों के प्रति सजगता बनाए रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. आत्मविश्वास रखें.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. नियम पालन रखें.

