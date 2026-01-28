Kark Tarot Rashifal 28 January 2026: कर्क राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

कर्क (Cancer):-

Cards:- Three of wands

और पढ़ें

यदि कार्यों में गति नहीं आ रही है. तो कार्यों का अवलोकन जरूर करें. परिजनों से मन की बात को साझा करते रहना चाहिए. इससे सभी लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे. कुछ परिवर्तन जीवन में कठिन परिस्थितियों को ले आते है. इन परिवर्तनों को को अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है. नई नौकरी और नई जगह पर जाकर जीवन में एक नए उत्साह को लेकर महसूस करेंगे. कार्य को लेकर उत्साहित हो सकते है. नौकरी के साथ किसी अन्य कार्य को करने की योजना पर विचार कर सकते है. संतान सुख से वंचित दंपत्तियों को शुभ समाचार मिल सकता है. विदेश में कार्य /शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा भी पूरी होती नजर आएगी. बुरे लोगों की संगत से दूर रहें. जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें. किसी भी कार्य को लेकर लापरवाह न बने. रिश्तों की अहमियत को समझे. क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें. क्रोधित होने की स्थिति में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. बाद में खुद ही ग्लानि महसूस करेंगे. किसी भी स्थिति में कार्यों को टालने की आदत न बनाएं. जरूरत से ज्यादा किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से मन में भटकाव हो सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य :कार्य की अधिकता के कारण खानपान को ध्यान न रखना परेशानी उत्पन्न कर सकता है. कार्य के साथ थोड़ा आराम भी करें.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में हुई वेतन वृद्धि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब होने से खर्च की अधिकता रह सकती है.

रिश्ते : किसी रिश्ते में आई कड़वाहट खत्म करने की पहल कर सकते है. सामने वाले ने भी सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है.

---- समाप्त ----