scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 27 January 2026: वाद-विवाद से बचें, वाणी और व्यवहार पर थोड़ा संयम रखें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 27 January 2026: विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. छोटी छोटी चीजों को खुद के लिए परेशानी का कारण न बनाने दें. अनावश्यक वाद विवाद से बचें. वाणी और व्यवहार पर थोड़ा संयम रखें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards :- Seven of Pentacles 
कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हो रही है. किए गए प्रयास असफल हो सकते है. इस वजह से मन में निराशा आ सकती है. वर्तमान परिस्थिति के कारण असंतुष्ट हो सकते है. कार्य को और बेहतर करने के लिए लंबे समय ओर बेहतर संयोजन वाली योजनाएं बनाएं. पुराने घर को छोड़कर किसी नए बड़े घर में जाने की तैयारी पूरी हो सकती है. कार्य पद्धति में बदलाव लाएं. ऊंचाई पर पहुंचते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जिसके लिए खुद को मजबूत बनाएं.

उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी मेहनत और प्रयास की सराहना नए जोश भर देगी. प्रेम सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आएगी. जल्द ही उन्नति की राह पर आगे बढ़ते नजर आएंगे. परिवार के सदस्यों में एकजुटता बढ़ेगी. विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. छोटी छोटी चीजों को खुद के लिए परेशानी का कारण न बनाने दें. अनावश्यक वाद विवाद से बचें. वाणी और व्यवहार पर थोड़ा संयम रखें. 

स्वास्थ्य: रक्तचाप के रोगी बदलते मौसम में स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें. ठंड से बचाव करें. 

सम्बंधित ख़बरें

नई संपत्ति खरीदने का प्रयास सफल रहेगा, वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें
स्वास्थ्य में किसी तरह की लापरवाही न करें, खान-पान पर ध्यान दें
धन दोगुना होकर मिलने की संभावना बन रही है, आर्थिक स्थिति संवरेगी
मन चिंतित रह सकता है,आर्थिक स्थिति बदलेगी
रिश्ते बेहतर होंगे, पदोन्नति होगी

आर्थिक स्थिति: किसी की सलाह आंख मूंदकर धन निवेश न करें. अच्छे से सभी जानकारी पहले लेना चाहिए. 

रिश्ते: जीवनसाथी से तर्क वितर्क हो सकता है. पारिवारिक संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश सफल हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement