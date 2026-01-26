Kark Tarot Rashifal 26 January 2026: नई नौकरी मिल सकती है,समय पर काम पूरा करेंगे

कर्क (Cancer):-

Cards :-Ten of swords

कार्य क्षेत्र में अचानक से किसी सहयोगी का दोहरा चरित्र सामने आ सकता है.इस व्यक्ति के साथ काफी करीबी रिश्ता होने से मन आहत हो सकता है. इस समय इस दुविधा से खुद को बाहर निकाल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. किंतु धैर्य और संयम के साथ आप इस प्रतिकूल स्थिति से विजयी होकर बाहर निकलेंगे.कार्यों की अधिकता के चलते पारिवारिक जीवन असंतुलित हो सकता है.कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर परिवार को दें.जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी.ओर उनका सामना भी करना ही पड़ेगा.इस भ्रम को मन में जगह न दे. कि समस्याएं जादुई तरीके से स्वयं हो सुलझ जाएंगी.मेहनत खुद को ही करना पड़ेगी.ओर विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की जद्दोजहद भी आपकी ही होगी.किसी भी स्थिति में स्वयं को कमजोर न पड़ने दें.सकारात्मक प्रयासों से स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं.

और पढ़ें



धोखा देने वाले व्यक्ति पर क्रोध पराजय को जीत में नहीं बदल सकती. बेहतर यही होगा कि आगे बढ़े और नए साथी की तलाश करें. दुविधा और दु:ख की बजाय आत्मनिरीक्षण और भविष्य में बेहतरी का विचार आगे ले जाने में सहायक होगा.कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.किसी के साथ गुप्त प्रसंग को साझा न करें.बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभव जीवन में काम आते है.उनको ग्रहण करें.

स्वास्थ्य: पूर्व में लगी किसी चोट से पुनःखून निकलने निकल सकता है.चिकित्सक छोटी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने पैसे को सही जगह पर निवेशित करें. दूसरों की बातों में आकर किसी भी जगह पर पैसे का निवेश करना सही नहीं होगा.

रिश्ते: लोगों से बदले की भावना ना रखें.इससे स्वयं का व्यवहार खराब होता जाता है.

---- समाप्त ----