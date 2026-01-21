Kark Tarot Rashifal 21 January 2026: कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Moon

कुछ काम पूरे होने में समस्या हो सकती है. इसके चलते थोड़ा तनाव रह सकता है. कुछ समय सावधानी और संयम बनाएं रखें. संभव हैं, कि जल्दबाजी के चलते किसी जोखिमपूर्ण कार्य में हाथ डाल दें. दूसरों के मामले में बेवजह न बोले. वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी को कुछ भी बोल देने की आदत विवाद खड़ा कर सकती है. कार्यों को समय पर पूरा करें. दूसरों की निर्भरता कम करें. किसी धार्मिक स्थल पर कार्य करने का अवसर मन को उत्साहित कर देगा. बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें. यदि किसी से आपको परेशानी हो रही है. तो सामने वाले से बातचीत करें. कार्य की अधिकता मानसिक तनाव और चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकती है. इस स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें. गुस्सा आने पर कुछ समय शांत रहें. अन्यथा आप किसी से गलत भी बोल सकते है. जो छवि को खराब कर सकता है. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पहले बात को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: जीभ पर काफी छाले होने से खाना खाना भी मुश्किल हो सकता है. घरेलू उपचार करेंगे.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार उसने समय पर वापस करने से मना कर दिया है. जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है.

रिश्ते: लोगों की बातों में आकर किसी के साथ गलत व्यवहार न करें. यदि कोई परेशानी है. तो सामने वाले से खुलकर बात की जा सकती है.

