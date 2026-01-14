Kark Tarot Rashifal 14 January 2026: कर्क राशि किसी अनुभवी व्यक्ति की लें सलाह, न करें ज्यादा अपेक्षा

कर्क (Cancer):-

Cards:-Five of swords

और पढ़ें

लोगों के साथ रिश्ते स्वार्थ वश न बनाए. सही लोगों के साथ मित्रता करें. आगे निकलने की कोशिश करें,होड़ नहीं. जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए कभी कभी अनैतिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता हैं. इस स्थिति में जीतने के लिए ईर्ष्या, द्वेष या फिर दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता हैं. ऐसी सफलता मन को असंतुष्ट कर सकती है. कोई भी ऐसा कार्य न करें. जिसमें अपमान और लोगों की बातें सुनना पड़े. कई बार गलत तरीकों से प्राप्त की गई जीत आगे चलकर सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं. जिससे लोगों का विश्वास आपसे उठ सकता है. यदि किसी स्थिति में भ्रमित हो सकते है. तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अच्छा कार्य करेगी. आर्थिक मामलों में दूसरों की सलाह को बिना सोचे समझे न अपनाएं. इससे लाभ की जगह हानि हो सकती है. दूसरों के जीवन में अपना महत्व बनाने का प्रयास न करें. जरूरत से ज्यादा किसी कार्य का दवाब मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकता है. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश परेशान कर सकती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: दांत में काफी दर्द हो सकता है. चिकित्सक को न दिखाने की जिद्द परेशानी बढ़ा सकती है.

आर्थिक स्थिति: धन को बिना सोचे समझे किसी भी जगह निवेशित ना करें. पहले अच्छे से योजना समझ लें. कभी कभी योजनाओं में छुपे हुए आर्थिक जोखिम होते है

रिश्ते: जीवनसाथी से कोई ऐसी बात छुपा सकते हैं. जो आगे परेशानी उत्पन्न कर दें.

---- समाप्त ----