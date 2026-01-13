Kark Tarot Rashifal 13 January 2026: खानपान पर नियंत्रण रखें, आर्थिक सहयोग ले सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- Knight of wands

निर्णय लेते समय सामने वाले व्यक्ति की सोच से प्रभावित न हो.आपकी स्थितियों को आप अच्छे से समझ सकते है,सामने वाला नहीं.इस बात का ध्यान जरूर रखें.लोगों पर अपनी सोच को न थोपें.सामने वाले को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता दें.अपने कार्यों की असफलता का दोष दूसरे लोगों पर न डालें.जीवनसाथी के साथ नम्रतापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार कुछ लोगों की आंखों में खटक सकता हैं. ऐसे लोगों से बचकर रहें.दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें.

और पढ़ें

पहले शांति से बात की तह तक जाएं.किसी की बात को बिना सत्यता जांच किए सामने वाले से कोई भी बात या बहस न करें.अपने लिए गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाए.किसी के बहकावे में न आएं.यदि आप किसी बेहतर नौकरी की तलाश में है.तो जल्द ही तलाश पूरी हो सकती है.इस समय अत्यधिक सफलता की चाह में काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता हैं.जिससे तनाव हो सकता है.कार्य के साथ आराम भी आवश्यक हैं.इस बात का ध्यान रखें.रिश्तों में आ रही कड़वाहट दूर करें.

स्वास्थ्य:हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना परेशानी में डाल सकता है.खानपान पर नियंत्रण रखें.

आर्थिक स्थिति: अपने पिता से नए घर को खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग ले सकते हैं.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें.इनके साथ समय बिताए.

---- समाप्त ----