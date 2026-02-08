scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 8 February 2026: पैसों का लेनदेन न करें,कही घूमने जा सकते हैं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 8 February 2026: ये बात अब आपके समझ आने लगी है.परिवार का कोई सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर  रिश्तों में दरार डालने का प्रयास कर सकता हैं.

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Moon
पूर्व में घटित कुछ यादें लगातार ताजा होने लगी है.पुराने कुछ लोग भी याद आ सकते है.इन लोगों की गलत सोच के कारण  कई कार्यों में काफी नुकसान उठाया चुके है.किसी गलत फैसले ने जीवन में काफी पीछे धकेल दिया.इस कारण कई मित्र आपसे आगे निकल गए और आप गलती पर अफसोस करते रहे.समय रहते विवाह  की सहमति न देने से कई अच्छे प्रस्ताव दूर हो सकते है.समय बीतने पर कई बार परिस्थितियों से  समझौता  करना पड़ सकता हैं.

ये बात अब आपके समझ आने लगी है.परिवार का कोई सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर  रिश्तों में दरार डालने का प्रयास कर सकता हैं. ऐसे लोगों से सावधान रहने का प्रयास करें.यदि किसी कार्य में जोखिम आ रहा हो,तो अभी कार्य को थोड़ा समय के लिए रोक दे.जानकर जोखिम उठाने के प्रयास बेवकूफी होगी.संतान की उच्च शिक्षा के लिए अच्छे संस्थानों की तलाश जारी है.बुरे व्यसनों और बुरे लोगों की संगत से दूर रहने का प्रयास करें.किसी के दवाब में आकर किसी कार्य को न करें.

स्वास्थ्य:गलत हरकतों के चलते स्वास्थ्य काफी खराब हो चुका है.गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति:इस समय किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.पहले सामने वाले की नीयत को समझे.

रिश्ते: ननिहाल से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.मित्रों के साथ कही घूमने जा सकते है.

---- समाप्त ----
