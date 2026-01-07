Kark Tarot Rashifal 7 January 2026: जिद के चलते गलत निर्णय न लें, अनैतिक तरीकों से किसी कार्य को पूरा न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Chariot

अतीत की किसी गलती का इस समय पछतावा हो सकता हैं. पुरानी यादों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. इस बात पर विश्वास करें. कि यदि आप सही प्रयास करेंगे. तो सफलता निश्चित ही प्राप्त की जा सकती है. किसी अनजान व्यक्ति के साथ नजदीकी सोच समझ कर बढ़ाएं. लोगों को अपनी निजी बातों में शामिल न करें. कार्य से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी सभी के साथ साझा ना करें. संभव है,कि कोई आपकी योजना में कुछ फेरबदल कर उसे उच्च अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दे. अपने आसपास के वातावरण से सजग रहें.

और पढ़ें

बिना बात के किसी से उलझने का प्रयास न करें. जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. इस स्थिति में बहस बढ़ाने की वजह चुप रहना बेहतर रहेगा. निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने का विचार परिजनों के साथ साझा करेंगे. हो सकता है, कि इस विचार पर सभी की सहमति आपको प्राप्त हो जाए.

आर्थिक मामलों में सजग रहे. किसी पर भी पैसों के लेनदेन लेकर अतिविश्वास ना करें. धोखा मिलने की संभावना बन रही है. सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है. किसी के विवाद में सोच समझ कर बीच बचाव करें. जिद और अधीरता के चलते गलत निर्णय न लें. अनैतिक तरीकों से किसी कार्य को पूरा न करें.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से बचकर रहें. ठंडी चीजों के सेवन से बचे.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदल सकते है. किसी बड़े धन निवेश की योजना बना सकते है.

रिश्ते: परिवार के साथ रिश्ते सुधारें. सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा न करें.

---- समाप्त ----