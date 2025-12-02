scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 2 December 2025: बुरी आदतों को चलते पैसे गंवा सकते हैं, उधार-कर्ज से परेशान हो सकते हैं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: किसी नए अधिकारी का आगमन कुछ सख्त नियम कार्य क्षेत्र में ला सकता है. अतीत का कोई संबंध जो खत्म हो चुका था, फिर से सामने आ सकता है. इससे मानसिक दुविधा अनुभव कर सकते हैं. 

कर्क (Cancer):-
Cards:- Eight of cups 
अचानक से कोई मुराद पूरी हो सकती है. कार्यों में तेजी आ सकती हैं. अतीत की यादों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. अपने वर्तमान स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बढ़ता हुआ वैचारिक मतभेद निर्णायक मोड़ पर आ सकता है. इस मोड़ पर कुछ बड़े परिवर्तन आ सकते हैं. व्यवसाय में साझेदार के साथ तनाव बढ़ सकता है. व्यवसाय में हुई गड़बड़ियों साझेदार की लापरवाही को दर्शा रही हैं. इस बात से आप सामने वाले से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में नई परियोजना को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है. नए रिश्ते बन सकते हैं. अपने पूर्व के कार्यों का अवलोकन करेंगे. अपनी गलतियों का दोहराव ना करें. जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए. इस समय व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखना आवश्यक है. कुछ बड़े बदलाव कार्य क्षेत्र में आते नजर आ सकते हैं. किसी नए अधिकारी का आगमन कुछ सख्त नियम कार्य क्षेत्र में ला सकता है. अतीत का कोई संबंध जो खत्म हो चुका था, फिर से सामने आ सकता है. इससे मानसिक दुविधा अनुभव कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: गले में खराश और नाक बंद होना से सांस लेने में तकलीफ हो सकती हैं. इस समय ठंडी चीजों का सेवन न करें. 

आर्थिक स्थिति: बुरी आदतों को चलते पैसे गंवा सकते हैं. कर्ज की अधिकता रहेगी. 

रिश्ते: किसी रिश्ते में समझौते करने पड़ सकते हैं. इससे सामने वाले को लेकर नाराजगी हो सकती है. 

---- समाप्त ----
