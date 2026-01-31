scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 31 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले जरूरी पक्षों की अनदेखी से बचें, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें

Aaj ka Kark Rashifal 31 January 2026, Cancer Horoscope Today: पेपरवर्क में सावधानी बढ़ाएं. चर्चाओं में स्पष्टता रखें. व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् बना रहेगा.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - सभी जरूरी मामलों में सजगता सतर्कता बनाए रहें. वाणिज्यिक संबंधों में धैर्य दिखाएं. सामंजस्य व सद्भाव बनाए रखें. निवेश से संबंधित गतिविधियों में रुचि बढे़ेगी. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाएं. नीति नियमों पर बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित होंगे. दूर देश के लोगों के साथ संपर्क सवांद बनाए रख सकत हैं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर विषयों में जल्दबाजी की स्थिति से बचें. पेपरवर्क में सावधानी बढ़ाएं. चर्चाओं में स्पष्टता रखें. व्यापार में निरंतरता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों को गति दें. बड़ों का आज्ञापालन रखें. लाभ एवं विस्तार पूर्ववत् बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष सामान्य रहेगा. बजट की अनदेखी न करें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. निवेश व विस्तार के कार्यों से जुड़ें. कोर्ट के मामले उभरने की आशंका है. उधार के लेनदेन से बचें. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

आय संतुलित रहेगी, बजट बनाकर आगे बढ़ें
कर्क: रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी
Cancer zodiac sign family issues will be resolved and pending money will be received
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कर्क राशि वाले कठिनाइयों का कर सकते हैं सामना, जीवन में करेंगे बदलाव महसूस
कर्क: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. रिश्तों में विनय विवेक बनाए रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर बल बना रहेगा. संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्क रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त से सतर्कता बरतें. अधिकांश मामलों में सहजता से आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद में सहज रहें. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. नियम से चलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement