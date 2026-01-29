scorecardresearch
 
आज 29 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले कठिनाइयों का कर सकते हैं सामना, जीवन में करेंगे बदलाव महसूस

Aaj ka Kark Rashifal 29 January 2026, Cancer Horoscope Today: अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. मित्रों के साथ सुखद संवाद बनाए रहेंगे.

कर्क - कामकाजी उपलब्धि व कार्यक्षमता में वृद्धि से उत्साहित रहेंगे.यादगार पलों का साझा करेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार संवार पर रहेगा. विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी. प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. वातावरण में अनुकूलता बनी रहेगी. मित्रों के साथ सुखद संवाद बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलों में उछाल आएगा. कारोबारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. चर्चाओं में रुचि बढ़ाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बढ़े हुए रहेंगे. करियर कारोबार में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा. संपत्ति पर फोकस होगा. विविध उपलब्धियां संवरेंगी. सक्रियता व सूझबूझ से लक्ष्य पाएंगे. बड़ा करने का भाव बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सुधार संवार रहेगा. उत्साह से चर्चा संवाद को बढ़ाएंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. भावनात्मक सहजता बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ सहयोग मिलेगा. शुभता का संचार रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. स्वास्थ्य जांच पक्ष में रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे.

शुभ अंक : 2, 3 और 4

शुभ रंग : ऑरेंज

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. आत्मविश्वास बढ़ाए रहें.

