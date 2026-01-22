आज 22 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले कार्यव्यवस्था के नियमों का पालन करेंगे, निजी संबंधों को महत्व दें

कर्क - समय धैर्य से आगे बढ़ने और रुटीन बेहतर बनाए रखने पर जोर देने वाला है. व्यवसायिक प्रशिक्षण व तैयारी पर ध्यान दें. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करें. घर के मामलों में सीख सलाह और गंभीरता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ाएं. सबका सम्मान रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य बनाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था के नियमों का पालन करेंगे. खर्च पर अंकुश रखेंगे. अप्रत्याशित बजट बढ़ा रह सकता है. सहजता व सावधानी बनाए रखें. कामकाज में स्पष्टता और सूझबूझ रखेंगे. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ साधारण बना रहेगा. पेशेवर लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. सजगता व संवेदनशीलता से आगे बढ़ें. आकस्मिक परिणाम संभव हैं. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. अपनों से सीख सलाह रखें.

प्रेम मैत्री- भेंट संवाद में सहज बने रहेंगे. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहें. रिश्तों में सहनशीलता से काम लें. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखे. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. परामर्श से कार्य करें.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में पहल से बचें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : केशरिया

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत रखें. सतर्क रहें.

