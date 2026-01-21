आज 21 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक अनुशासन को अपनाएंगे, संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे

कर्क- समय मिश्रित प्रभाव का संकेतक है. अपनों की सीख सलाह को मानकर आगे बढ़ें. प्रयासों में सूझबूझ और सजगता बढ़ाएं. अपनों की बातों को ध्यान से सुनें. व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. परिवार में सुंख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं. शोध विषयों से जुड़ें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी. सजगता सावधानी से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में ढिलाई न दिखाएं. सूची बनाकर आगे बढ़ें. धैर्यवान और संतुलित रहें. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम साधारण रहेंगे. आर्थिक अनुशासन को अपनाएंगे. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएं. जरूरी चचर्चा में सावधानी बनाए रहें. अनुशासन व अनुपालन पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहजता से बात रखें. अपनों पर अपेक्षाओं का बोझ न डालें. संबंधों में घनिष्ठता बनाए रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में विनम्रता रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. परिजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता बने रहें. रिश्तों में सामंजस्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता पर जोर रखें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएं. खानपान पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्यवस्था बनाए रखें.

---- समाप्त ----