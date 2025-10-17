आज 17 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी,  खानपान में आगे रहेंगे

नौकरी व्यवसाय- आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. कामकाज उमीद के अनुरूप रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. वार्ताओं में सकारात्मक रहेंगे. उचित निर्णय लेने से स्थितियां संवरेंगी. पेशेवर चर्चाओं में शामिल होंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि होगी. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. करियर व्यवसाय पर ध्यान देंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. खानपान में आगे रहेंगे. सुख वैभव में वृदिध होगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में अनुकूलता बनाए रहेंगे. अपनों का साथ पाएंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. निजी संबंध बल पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 8 और 9

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. साज संवार बढ़ाएं.

