आज 17 नवंबर 2025 कर्क राशिफल: जल्दबाजी न दिखाएं, मित्र संबंधों को बल मिलेगा

Aaj ka Kark Rashifal 17 November 2025, Cancer Horoscope Today: अपनों के साथ सुखद समय साझा करेंगे. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. मित्र संबंधों को बल मिलेगा. प्रियजन सहयोगी होंगे.

कर्क- सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने और वाणिज्यिक गतिविधियों को बेहतर बनाने पर जोर देंगे. तार्किक कार्या में रुचि रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों में सफल होंगे. लाभकारी परिस्थितियां को भुनाएंगे. विभिन्न कार्य समय पर पूरा करेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. बंधुत्व भाव बढ़ेगा. सहोदरों से करीबी बढ़ेगी. रक्त संबंधियां का सहयोग बना रहेगा. समझ और साहस से काम लें. सहकारिता पर जोर रहेगा. विवेक विनम्रता से आगे बढ़ें. धैर्य धर्म अपनाएंगे. उचित अवसर पर बात कहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सफलता के अवसरों को पक्ष में बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत पर बल बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. लाभ बढ़ाने पर बल देंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी रहेगा. करियर व्यवसाय में प्रदर्शन में बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक कार्य सकारात्मक रहेंगे. करियर व्यापार के विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. मेहनत का प्रतिफल बढ़ा रहेगा. योजनाओं कें संचालन में कामयाब रहेंगे. प्रयासों में सभी का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण मामले बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनी बात को करीबियों के समक्ष प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. अपनों के साथ सुखद समय साझा करेंगे. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. मित्र संबंधों को बल मिलेगा. प्रियजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधा संसाधनों को बढाएंगे. जल्द भरोसा करने से बचेंगे. आलस्य छोड़ेंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.  
शुभ अंक : 1 2 और 8

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें. अफवाहों से बचें.

---- समाप्त ----
