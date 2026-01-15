scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: मकर संक्रांति पर कर्क राशि वालों का आर्थिक पक्ष रहेगा प्रभावशाली, भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 15 January 2026, Cancer Horoscope Today: लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - अपनों से संवाद में आदर और विश्वास बनाए रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों संग यादगार वक्त बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- जरूरी तथ्यों पर ध्यान देंगे. सफलता प्रतिशत में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. विविध मामलों में शुभता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन पर नियंत्रण रहेगा. पेपरवर्क और स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावशाली रहेगा. वाणिज्यिक रुटीन संवारेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. उधार न करें. बचत व बैंकिंग के मामले बढ़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Cancer zodiac mental stress will decrease and career success expected
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
बचत पर ध्यान देंगे, अनुबंधों में नीति नियमों का पालन करेंगे
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे
कर्क राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी, शुभता सहजता बनाए रखेंगे
किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी, सेहत के मामले में ध्यान दें

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष मजबूत बना रहेगा. रिश्तों में भरोसा बनाए रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें. भावनात्म प्रदर्शन पर अंकुश बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. बौद्धिक कार्यों को बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2, 3, 6 और 8

Advertisement

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. वचन निभाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement