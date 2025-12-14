आज 14 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: संकोच दूर होगा, पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे

कर्क - महत्वपूर्ण कार्ययोजनाएं लंबित रखने से बचे. विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं. सामाजिक प्रयास व सहज संबंध बेहतर बने रहेंगे. वित्तीय मामलां में सहकार बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम और संपर्क से राह सुगम बनाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. संकोच दूर होगा. पद प्रभाव और प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्योंं को साधेंगे. व्यापार आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को संवारेंगे.यात्रा की संभावना बढ़ेगी. साहसिक निर्णयों से सफलता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ एवं विस्तार पर फोकस रहेगा. करीबियों भरोसा बढ़ेगा. पेशेवरों के आपसी विश्वास पर खरे रहेंंगे. हितलाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत प्रयास संवारेंगे. भाईचारे के संबंधों को बढ़ाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात आगे बढ़ा पाएंगे. परिवार के लोगों के साथ चर्चा संवाद रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. जरूरी बात कहेंगे. परस्पर मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. शुभ संस्कार बल पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजन सहयोग देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. व्यकि् आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 और 8

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. भेंट बढ़ाएं.

