आज 13 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले व्यर्थ हस्तक्षेप से रहें दूर, मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे

कर्क - आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. तैयारी व साहस से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. इच्छित उपलब्धि संभव हैं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों और जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यर्थ हस्तक्षेप से दूर रहें. कार्यक्षेत्र विस्तार पाएगा. करियर व्यापार में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधि बल पाएंगी.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ पर फोकस बढ़ा रहेगा. वित्तीय गतिविधियों पर जोर देंगे. सहयोगियों की मदद मिलेगी. कार्य योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. प्रभावशाली प्रदर्शन बना रहेगा. साहस बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के मामले सुखप्रद बने रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. परिचितों करीबियों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुल कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधुजनों से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे. संबंधों पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार असरदार रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 2 7 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रहें.

