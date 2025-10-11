आज 11 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: आय अच्छी बनी रहेगी, पेशेवर सूझबूझ व सतर्कता बढ़ाएंगे

कर्क - मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. अतिथि का सम्मान करेंगे. निवेश व व्यापार में तेजी दिखाएंगे. करीबियों से खुशी बांटेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. आधुनिक तौरतरीकों से कार्य करेंगे. परिवार के लोगों व करीबियों से खुशी बांटेंगे. लाभ और प्रभाव में वृद्धि रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली होगा. आर्थिक प्रबंधन संवार पाएगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. आय अच्छी बनी रहेगी. पेशेवर सूझबूझ व सतर्कता बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. कलात्मकता में वृद्धि होगी. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. वित्तीय संवार बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. विविध अनुबंध पक्ष में बनेंगे. कार्यों में शुभता का संचार रहेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों को साधेंगे. मित्रता को बढ़ावा देंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के मामले उम्मीद से अच्छे रहेंगे. धैर्य का प्रदर्शन करेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. करीबियों में आदर विश्वास बढ़ेगा. सबका ख्याल रखेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. सहयोग समर्थन पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. कामकाजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

शुभ अंक : 2 3 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. तिलहनां का दान करें. स्पष्ट रहें.

