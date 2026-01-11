आज 11 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: लाभ अच्छा रहेगा, पेशेवरों से बनाकर चलेंगे

कर्क - घरेलु मामलों में धैर्य व सहजता बनाए रखें. चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. सुविधाओं पर फोकस होगा. सहनशीलता बढ़ाएंगे. जिद अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. संबंधों में शुभता का संचार रखेंगे. संकीर्णता एवं स्वार्थ का त्याग करेंगे. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर वार्ता में स्पष्टता बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संकोच का भाव बना रहेगा. अतिभावुकता में आकर कोई निर्णय न लें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उत्साह रहेगा. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं गति लेंगी. बड़ां व अधिकारियों की सुनेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. सहज सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति संभव है. लाभ अच्छा रहेगा. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे. समय सीमा पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से वाद विवाद न बढ़ाएं. करीबियों को सम्मान दें. बड़ों की सलाह का पालन करें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान सत्कार बनाए रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता पर अंकुश बढ़ाएं. नियंत्रण बनाए रखें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. घर पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 4

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. उतावलेपन से बचें.

