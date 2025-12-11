scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 11 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क वालों को करियर-कारोबार में मिलेंगे शुभ संकेत, जानिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य

Aaj ka Kark Rashifal 11 December 2025, Cancer Horoscope Today: आज कर्क राशि के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. घरेलू मामलों में संतुलन रहेगा, पेशेवर प्रयास सफल रहेंगे और धन-संपत्ति के मामले मजबूत बने रहेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - घरेलू मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. परिवार के लोगों का दिल जीतेंगे. साज-संवार में रुचि रहेगी. बचत और बैंकिंग के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष और आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. सभी से सद्व्यवहार रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - पारंपरिक व्यापार में उछाल रहेगा. पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. वादा निभाएंगे.

धन संपत्ति - लाभ और संग्रह के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. धन-धान्य के संरक्षण में रुचि बढ़ेगी. सुख और वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे, आर्थिक संपन्नता करेंगे हासिल 
कर्क: मन से नेगेटिव विचार दूर होंगे, हर काम सावधानी से करने का दिन है 
धनधान्य संवरेगा, आय के नए स्त्रोत बनेंगे 
Cancer zodiac financial condition will improve
कर्क राशि वालों के लिए आज का शुभ रंग क्या?  
कर्क: सेहत के मामले में ध्यान दें, किसी बात को लेकर टेंशन रहेगी 

प्रेम मैत्री - स्वजनों का घर आगमन बना रहेगा. योग्यजन उचित प्रस्ताव पाएंगे. सबका आदर-सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल - बड़प्पन बढ़ाएंगे. उमंग और उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊँचा बना रहेगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान भव्य रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 3 और 5
शुभ रंग : भगवा
आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज-संवार बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement