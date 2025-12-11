आज 11 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क वालों को करियर-कारोबार में मिलेंगे शुभ संकेत, जानिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य

कर्क - घरेलू मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. परिवार के लोगों का दिल जीतेंगे. साज-संवार में रुचि रहेगी. बचत और बैंकिंग के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष और आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. सभी से सद्व्यवहार रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - पारंपरिक व्यापार में उछाल रहेगा. पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रहेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति रखेंगे. कार्य प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. वादा निभाएंगे.

धन संपत्ति - लाभ और संग्रह के प्रयास बेहतर बने रहेंगे. धन-धान्य के संरक्षण में रुचि बढ़ेगी. सुख और वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे. विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा.

प्रेम मैत्री - स्वजनों का घर आगमन बना रहेगा. योग्यजन उचित प्रस्ताव पाएंगे. सबका आदर-सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल - बड़प्पन बढ़ाएंगे. उमंग और उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊँचा बना रहेगा. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. खानपान भव्य रहेगा.

शुभ अंक : 2, 3 और 5

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज-संवार बनाए रखें.

